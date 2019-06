Un uomo è morto al Bonnaroo Music and Arts Festival

Si chiude oggi a Manchester (Tennessee) la diciottesima edizione del Bonnaroo Music and Arts Festival che si era aperto lo scorso 13 giugno.

Purtroppo, come già accaduto nel 2018, anche quest’anno la manifestazione musicale è stata funestata dalla morte di una persona. Sabato sera infatti, come riporta il Manchester Times, è morto un ragazzo di 27 anni che partecipava in qualità di spettatore al festival. Il ragazzo era accampato in un campeggio in compagnia del padre. All’arrivo del personale medico aveva perso conoscenza, ma respirava ancora. Una volta giunto in ospedale è stato dichiarato morto.

Ann Ewing di Kaleidoscope Media ha dichiarato: "Il benessere dei nostri clienti, dello staff, dei volontari e degli artisti è la nostra preoccupazione principale e lavoriamo con diligenza per garantire che il festival sia il più sicuro possibile. Il nostro team medico in Plaza 11 ha risposto a una chiamata in un campeggio vicino. Il team medico del Bonnaroo e il servizio di emergenza della contea di Coffee sono arrivati sul posto in pochi minuti”.

Continua la Ewing: “Un maschio di 27 anni in campeggio con suo padre aveva perso conoscenza. Il team medico gli ha portato il primo soccorso e poi è stato trasportato all'ospedale dove è morto. Non abbiamo ulteriori informazioni in questo momento. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici”.