David Gilmour, più di 120 chitarre all’asta per beneficenza

Il già chitarrista dei Pink Floyd David Gilmour ha messo all’asta più di 120 delle sue chitarre. A riferirlo è la casa d’aste newyorkese Christie’s che annuncia che tra i modelli inclusi nell’asta ci sono le Broadcasters, Esquires, Telecasters e Stratocasters del musicista britannico. Dal 14 al 19 giugno sarà possibile visionare i modelli – che potete vedere anche attraverso questo tour virtuale - che saranno poi messi all’asta nella Grande Mela il prossimo 20 giugno: l’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza, si legge sul sito della casa d’aste, che non specifica ulteriormente l’ente o gli enti benefici che saranno interessati dalla donazione.

Lo scorso 11 giugno Gilmour ha concesso alla casa d’aste un’intervista nella quale ripercorre la storia delle diverse chitarre che hanno segnato il suo percorso. “La mia prima Fender è stata una Telecaster. I miei genitori me l’hanno regalata per i miei 21 anni”, racconta ad esempio Gilmour, passando poi alla Martin D-35: “Ho comprato una Martin D-35 acustica da un uomo sulla quarantottesima strada a New York. stavo andando da Manny per comprare una chitarra acustica e questo tizio è venuto da me e mi ha detto, ‘Cosa vuoi? Cosa cerchi? Poi ha tirato fuori questa chitarra. Ho strimpellato e ho detto, ‘Okay, sarà questa’”. E ancora, a proposito della Stratocaster: “La Stratocaster tende a evidenziare la personalità della persona che la suona. Le persone che suonano una Fender sono più chiaramente se stesse rispetto alle persone che suonano alcune delle altre chitarre che conosciamo”. Conclude, infine, più in generale, l’artista di Cambridge: