Black Keys, cosa vuol dire il titolo del nuovo album della band

“Let’s Rock”, il nuovo album di Dan Auerbach e Patrick Carney, uscirà il prossimo 28 giugno, come annunciato dai Black Keys lo scorso mese di aprile. Per il momento, la band garage rock ci ha già fatto ascoltare i tre singoli “Lo/Hi”, “Eagle Birds” e “Go” e si prepara, superata l’estate, a portare il disco in tour per gli stati a stelle e strisce con il “Let’s Rock Tour” che li vedrà fare squadra con i Modest Mouse come co-headliner. Nel corso dell’ultima puntata dello show radiofonico di Toni Gonzalez Loudwire Nights i due Black Keys hanno spiegato il significato del titolo del disco, ideale seguito di “Turn Blue” (2014), raccontando che “let’s rock” sono state le ultime parole pronunciate da un uomo condannato alla sedia elettrica nel Tennessee il giorno in cui la band stava registrando l’album: “La coincidenza è stata molto strana e semplicemente molto assurda… Non possiamo proprio avere un titolo leggero e divertente”. Proprio per questa ragione la copertina di “Let’s Rock” raffigura una sedia elettrica.

Assenti dal panorama discografico da cinque anni, mettendo da parte i capitoli solisti di Auerbach e Carney, i Black Keys hanno anche raccontato a Toni Gonzalez quanto l’ultimo tour li abbia lasciati senza forze, contribuendo alla lunga pausa che ne è seguita. Proprio per questa ragione, spiegano i due ai microfoni di Loudwire Nights, il prossimo tour è stato pensato in maniera molto più ridotta.