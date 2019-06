Leonard Cohen: vendute all’asta le sue lettere d’amore

Le lettere d’amore del cantautore canadese indirizzate alla sua musa e amata sono state messe all’asta da Christie's e hanno raggiunto cifre da capogiro.

La corrispondenza autografa tra Leonard Cohen e Marianne Ihlen – la cui storia sarà presto un film - è stata battuta per $ 876.000 (più di € 781.000), mentre altri articoli messi all'incanto hanno superato di gran lunga la base d'asta iniziale: una lettera stimata a $ 10.000 (quasi € 9.000) è stata venduta a $ 56.250 (oltre € 50.000).

Secondo quanto riportato sul sito della più grande casa d'aste al mondo, l’archivio – che conta più di cinquanta lettere di Leonard Cohen indirizzate alla sua musa e amante, e sette scritte da Marianne Ihlen al cantautore - offre diversi spunti per ricostruire due storie parallele. Una ripercorre la relazione romantica di Coehn - che ha ispirato diverse sue canzoni, come “So Long, Marianne" e "Hey, That’s No Way to Say Goodbye” – mentre l’altra riguarda la sua vita d’artista, attraverso lettere dei primi anni ’60 quando Cohen era ancora uno scrittore alle prime armi.

La storia d'amore tra il cantautore e la sua Marianne sarà inoltre raccontato nel film di prossima uscita "Marianne & Leonard: Words of love" - di cui è stato già reso noto il trailer - diretto da Nick Broomfield, regista inglese già noto agli appassionati di rock per aver curato il documentario "Kurt e Courtney", sul rapporto tra lo scomparso leader dei Nirvana Kurt Cobain e la già leader delle Hole Courtney Love.