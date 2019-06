Takagi & Ketra: nel video di 'Jambo' la coreografa di Childish Gambino

C'è un ospite d'eccezione nel videoclip di "Jambo", il nuovo singolo di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e Omi: non si tratta né della voce di "Non ti scordar mai di me" né tantomeno del cantante giamaicano, che nel video troviamo naturalmente al fianco del duo già dietro il successo di hit come "Roma-Bangkok", "Vorrei ma non posto" e "L'esercito del selfie", solo per citarne alcune, ma della coreografa Sherrie Silver, nota ai più per le sue collaborazioni con Childish Gambino, Rihanna, Lady Gaga e OneRepublic.

La coreografa, classe 1994, che ha recentemente vinto un MTV VMA Award per la "miglior coreografia" con il video di "This is America" di Childish Gambino, ha partecipato alle riprese della clip, che si sono svolte tra Zanzibar, Tanzania e Jamaica, con la regia di Gaetano Morbioli. E per il video di "Jambo" ha preparato anche una coreografia inedita, proposta da alcuni ballerini africani. Ecco, qui sotto, il video:

Con "Jambo" si rinnova la collaborazione tra Takagi & Ketra e Giusy Ferreri, dopo "Roma-Bangkok", "Fa talmente male" e "Amore e capoeira".