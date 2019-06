Niccolò Fabi torna con nuova musica, ma con calma

Se ci sarà un tour - le date sono state annunciate già qualche settimana fa - non potranno non esserci nuove canzoni. Arriveranno dopo l'estate, con calma. Ad annunciarlo è lo stesso Niccolò Fabi, tramite un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali.

Il cantautore, pur senza parlare esplicitamente di un nuovo album, ha anticipato che tra qualche settimana arriverà nuova musica, a distanza di più di tre anni dal suo ultimo disco di inediti, "Una somma di piccole cose":

"Le ascolto e le riascolto. In luoghi diversi. In orari diversi. E non suonano mai allo stesso modo. In una stazione o nel buio della mia camera. Cambiano, si trasformano, influenzate dal contesto e dallo stato d'animo. A volte sembrano più lente a volte affrettate. A volte superflue a volte indispensabili. Le ascolto e le riascolto le canzoni nuove con timore e tremore. Fino a quando saranno solo mie. Perché dopo l'estate quando verranno pubblicate troveranno la loro forma definitiva, io non potrò farci più niente e soprattutto non le ascolterò mai più come adesso".