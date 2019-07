Magellano Concerti presenta: Gemitaiz

E' uno dei nomi di punta della scena rap italiana attuale, tanto che il suo ultimo singolo, "Veleno" con Madman, ha stabilito un nuovo record nazionale per stream giornalieri per un singolo brano: 1.824.280 stream in 24 ore. Ma anche e soprattutto dal vivo, Gemitaiz non scherza, anzi: dopo il tour il "Paradise Lost Club Tour", terminato scorso 8 dicembre al Vox di Nonantola, il rapper riparte on the road, all'aperto, per un nuovo giro di show organizzati da Magellano Concerti che comincia il 4 luglio dal Rock In Roma.

Se non lo conoscete, questo è il posto giusto per (ri)scoprirlo

LA BIOGRAFIA

Il romano Davide De Luca inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica rap attorno agli anni 2000. Partecipa a vari progetti ed esibizioni nell'underground emergente romano fino all'incontro nel 2005 con CaneSecco che lo inserisce nellL'Xtreme Team, con il quale dal 2007 al 2009 pubblica tre album. Nel 2010 escono i primi due volumi della serie street album solisti di Gemitaiz, intitolati "Quelli che vi consiglio". Nel 2013 esce il disco "L'unico compromesso", primo lavoro per l’etichetta Tanta Roba di Gué Pequeno e DJ Harsh, a cui seguono "Nonostante tutto" nel 2016, dopo un album in collaborazione con Madman nel 2014.

In aprile del 2018 arriva il nuovo "Davide", anticipato da due singoli, con relativi video: "Oro e Argento" e "Fuori". L'album presenta svariate collaborazioni con artisti appartenenti alla scena hip hop italiana e non, tra cui Gué Pequeno (con il quale ha inciso il terzo singolo Tanta Roba Anthem), MadMan, Fabri Fibra e Coez. A dicembre dello stesso anno Gemitaiz pubblica l'EP "QVC8", contenente sei brani inediti in collaborazione con artisti come Ketama 126, Quentin 40, Venerus e altri esponenti della nuova scena rap italiana. Nel 2019 collabora nel brano "Botox (Remix)" di Myss Keta e annuncia il suo tour estivo "Summer Tour 2019".

LA DISCOGRAFIA

L’ultimo disco è “Davide” del 2018, incluso con collaboratori storici come Mixer T, PK, Frentik & Orang3, Ombra, Il Tre, Don Joe, ma anche con nuovi collaboratori come Dub.Io, Kang Brulée, Super Ape, Tantu Beats, Polezsky e soprattutto Boston George. Ci ha raccontato nella nostra intervista:

Quasi tutte le basi del disco le abbiamo fatte insieme in studio, altre me le hanno mandate e le ho prese così com’erano perché perfette Quando inizio a lavorare ad un nuovo disco è palese che lavoro con certi nomi, i miei ‘producer famiglia’, siamo un gruppo ormai rodato e che funziona alla perfezione”, ci ha raccontato nella nostra intervista

Nella scorsa primavera esce anche la "QVC Collection", che raccoglie il meglio dei vari volumi della serie di mixtape. Ne abbiamo scritto:

Il punto di forza della saga di mixtape “QVC” è sempre stata la combinazione tra leggerezza, atmosfere incalzanti, liriche d'intrattenimento ed esercizi tecnici e stilistici, ai quali facevano da contraltare brani più impegnativi, introspettivi, spesso malinconici, nei primi capitoli anche di protesta sociale. La “QVC Collection” riesce nell'impresa di riassumere tutte queste sfumature”

L'INTERVISTA

Abbiamo incontrato Gemitaiz dietro le quinte del 1° maggio 2018, subito dopo la pubblicazione di “Davide”: “Una bella festa, quando ci andavo da piccolo mi ricordo che c’era veramente tanta gente Mi hanno detto: ‘Facciamo il primo maggio?’. Io ho risposto: ‘Da paura’".

I CONCERTI

Oggi, 4 luglio, comincia il tour estivo di Gemitaiz: all'Ippodromo delle Capanelle, nell'ambito del Rock in Roma. L'artista si esibirà anche al Carroponte di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, l'11 luglio. Queste le date estive, organizzate da Magellano Concerto



Giovedì 04 Luglio - Rock In Roma · Roma

Giovedì 11 Luglio - Carroponte · Milano

Sabato 13 Luglio - Indimenticabile Festival · Bologna

Martedì 30 Luglio -Sottosopra Fest · Gallipoli

Sabato 17 Agosto - Summer Arena · Soverato (Cz)