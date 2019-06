Slash: "Difficile dire qualcosa su un nuovo album dei Guns N'Roses"

In una intervista rilasciata a Rock Cellar, Slash ha commentato quanto da lui dichiarato in precedenza, ovvero che, probabilmente, ci sono abbastanza canzoni per un nuovo album dei Guns N'Roses, ma...

Chiestogli se ciò rispondesse al vero, il chitarrista della band californiana ha risposto:

"Sai, quando si arriva al punto in cui qualcuno lo legge, si trasforma in qualcosa di più di quello che ho proprio detto. C'è materiale sul quale ha lavorato per un po’ Axl, potrebbe essere sufficiente per un disco se mettiamo tutto insieme. L'intera faccenda per i Guns N'Roses è entrare in studio e realizzare questo disco - io con Duff e tutto il resto - siamo davvero solo all'inizio. Quindi è davvero difficile dire qualcosa. Tutti hanno dei demo e tutti hanno del materiale, per ciò che potrebbe essere. Dobbiamo solo concentrarci su questa cosa. Quindi è davvero difficile rispondere alle domande sulla prossima cosa dei Guns".