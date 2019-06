Manu Chao: esce il singolo "Bloody Bloody Border"

Manu Chao pubblica "Bloody Bloody Border", un brano dalla melodia allegra ma che tratta delle condizioni di vita nei campi per migranti in Arizona. La canzone è stata scritta dopo che l’ex frontman dei Mano Negra ha visitato lo stato americano in occasione del suo tour nel 2011.

Questa è la seconda delle tre nuove canzoni contenute nella ristampa di “Clandestino”, album del 1998, la cui uscita è programmata per il 30 agosto su Because Music e disponibile in edizione limitata su CD e triplo vinile. Gli altri due inediti sono la title track (già pubblicata) rivisitata in compagnia della interprete di Trinidad e Tobago Calypso Rose e la autobiografica "Roadies Rules" che risale alle sessioni di registrazione di "Clandestino", qui proposta insieme a Renaud Letang.

L’ultimo album di Manu Chau, “La Radiolina”, è stato pubblicato nel 2007.