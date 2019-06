Roger Daltrey: "E' il nostro migliore album dai tempi di 'Quadrophenia'

Gli Who sono quasi pronti a pubblicare il loro primo album dai tempi di “Endless Wire”, uscito nell’ottobre del 2006, e le premesse, date le ultime dichiarazioni del frontman della band inglese Roger Daltrey paiono essere delle migliori.

Il chitarrista degli Who Pete Townshend lo scorso anno aveva descritto l'album come un mix di ‘ballate oscure, roba heavy rock, elettronica sperimentale, roba campionata e brani in stile Who che partono con una chitarra che fa yanga-dang’.

Ora, parlando durante una sessione di domande e risposte, Roger Daltrey, del nuovo album in arrivo, ha rivelato che dopo un suo iniziale scetticismo abbia poi cambiato idea al riguardo. Ha detto:

“Quando ho sentito le canzoni per la prima volta ero molto scettico perché non pensavo di poterlo fare. Pensavo che Pete avesse scritto un grande album solista, così gli dissi: ‘Pete, di cosa hai bisogno per farlo? Pubblicalo come album solista, è grandioso’. Ma lui disse che voleva fosse un album degli Who. Così mi sono portato via le canzoni, le ho ascoltate, le ho ascoltate ancora un po’ e mi sono venute delle idee. (Pete) lasciami un po' di libertà e fammi cambiare alcune cose, cambiare i tempi delle canzoni e altre piccole cose. E lui mi ha dato completa libertà melodica. E devo dirti che dopo essere stato molto scettico, ora sono incredibilmente ottimista. Penso che abbiamo realizzato il nostro miglior album da ‘Quadrophenia’".

E chiude con un elogio al suo compagno di mille avventure:

"Pete non l’ha perso, è ancora un cantautore favoloso ed è ancora avanti".

Gli Who faranno un concerto allo stadio di Wembley a Londra il 6 luglio e avranno quali supporter i Kaiser Chiefs e il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder.