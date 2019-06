Guè Pequeno, esce il nuovo EP 'Gelida Estate'

Il rapper milanese, all’anagrafe Cosimo Fini, ha annunciato l’uscita di un nuovo EP per il prossimo 21 giugno e si intitolerà “Gelida Estate”.

Ecco la copertina:

Guè Pequeno - reduce dall’esperienza come coach a The Voice - il 14 giugno darà il via al tour estivo “Guè Pequeno: Summer 2019” partendo da Milano, prima di toccare altre città della Penisola e approdare anche a Formentera, Ibiza e Pag.

Il 21 giugno, invece, il cantante sarà nuovamente protagonista su Rai2 in uno speciale dal titolo "Il Sinatra del rap". In seconda serata andrà in onda il concerto al Forum di Assago di Milano dello scorso 16 marzo - di cui è possibile leggere a questa pagina la recensione di Rockol. In quell'occasione tanti furoni gli ospiti che affiancarono Pequeno sul palco come Frah Quintale, Elodie, Elettra Lamborghini, Gemitaiz, Luchè, Mahmood, Marracash, Noyz Narcos e Sfera Ebbasta.