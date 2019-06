Smashing Pumpkins, la scaletta del concerto a Firenze

Gli Smashing Pumpkins si sono esibiti nella serata di oggi, giovedì 13 giugno, all'edizione 2019 di Firenze Rocks, come spalla dei Tool, headlinder della serata. La band capitanata da Billy Corgan ha eseguito un set di sedici brani per un totale di un'ora e venticinque minuti di show, nel quale hanno trovato spazio sia cavalli di battaglia come "Bullet With Butterfly Wings", "Disarm" e "1979", sia episodi più recenti come "Solara" e "Knights of Malta".

Ecco, di seguito, la setlist del concerto tenuto dagli Smashing Pumpkins il 13 giugno 2019 a Firenze Rocks:

1. Siva

2. Zero

3. Solara

4. Knights of Malta

5. Eye

6. Bullet With Butterfly Wings

7. Tiberius

8. Glow

9. Disarm

10. Superchrist

11. Ava Adore

12. 1979

13. Cherub Rock

14. To Sheila

15. Wish U Were Here

16 The Aeroplane Flight High