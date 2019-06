Chi è Mad Professor, in concerto al Carroponte sabato 15 giugno

Il 15 giugno il Carroponte di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, si tinge di reggae per la ‘Trojan Night’ con i concerti del guru della musica dub Mad Professor e Ray & the Originals alfieri di casa Trojan Records.

Neil Joseph Stephen Fraser detto Mad Professor, nato 64 anni fa in Guyana ma cresciuto dall’età di 13 anni in Gran Bretagna, è uno dei produttori che hanno rivoluzionato la musica dub a partire dagli anni '80. Alle sue spalle circa 200 album e numerose collaborazioni con artisti legati alla musica giamaicana come Lee ‘Scratch’ Perry, Sly & Robbie e Horace Andy, ma anche al di fuori di essa come Sade, Beastie Boys, Jamiroquai, Massive Attack, Rancid e Depeche Mode.



La Trojan Records è una delle etichette discografiche che ha maggiormente contribuito allo sviluppo e alla diffusione della musica giamaicana, soprattutto ska e rocksteady. Fondata da Lee Gopthal e attiva dal 1968 in Gran Bretagna, ha pubblicato album di musicisti di primissimo piano quali Wailers, Desmond Dekker, Duke Reid, Jimmy Cliff, Dennis Brown, Maytals, John Holt, Ken Boothe e molti altri ancora.