Yes: esce "Yes 50 Live", doppio album dal vivo

Gli Yes lo scorso anno hanno festeggiato il loro 50esimo anniversario di attività con un lungo tour. Il prossimo 2 agosto la prog band inglese pubblicherà “Yes 50 Live”, un doppio album dal vivo registrato durante il tour dell'anniversario.

“Yes 50 Live” sarà disponibile su doppio CD e 4 LP. Lo stesso giorno l'audio sarà disponibile in digitale per lo streaming e il download. La copertina dell’album è stata dipinta da Roger Dean, il cui artwork è sinonimo dell'identità della band. Le versioni CD e vinile si presentano con un booklet di otto pagine che include fotografie del tour scattate da Gottlieb Brothers.

Da sottolineare, di questo disco, il numero di membri che compongono la band. Infatti, la gran parte dell'album fu registrato a Philadelphia, dove 10 membri degli Yes erano sul palco durante il bis: i membri attuali Steve Howe, Geoff Downes, Alan White, Billy Sherwood, Jon Davison, Jay Schellen, più i membri precedenti Tony Kaye, Patrick Moraz, Tom Brislin e Trevor Horn. Patrick Moraz suona in “Soon” e Tony Kaye in “Yours is no Disgrace”, “Roundabout” e “Starship Trooper”.

Questa estate gli Yes estenderanno il tour per il 50esimo anniversario in Nord America e si chiamerà "The Royal Affair Tour".

4 LP

Side One:

"Close To The Edge"

(i) "The Solid Time Of Change"

(ii) "Total Mass Retain"

(iii) "I Get Up I Get Down"

(iv) "Seasons Of Man"

Side Two:

"Nine Voices (Longwalker)"

"Sweet Dreams"

"Madrigal"

"We Can Fly From Here, Part 1"

Side Three:

“Soon”

Side Four:

"Awaken”

Side Five:

"Parallels"

"Excerpt From The Ancient"

Side Six:

"Yours Is No Disgrace"

"Excerpt From Georgia's Song And Mood For A Day"

Side Seven:

"Roundabout"

"Starship Trooper"

a. "Life Seeker"

b. "Disillusion"

c. "Wurm"

2 CD

Disc One

1. "Close To The Edge"

(v) "The Solid Time Of Change"

(vi) "Total Mass Retain"

(vii) "I Get Up I Get Down"

(viii) "Seasons Of Man"

2. "Nine Voices (Longwalker)"

3. "Sweet Dreams"

4. "Madrigal"

5. "We Can Fly From Here, Part 1"

6. "Soon"

7. "Awaken"

Disc Two

1. "Parallels"

2. "Excerpt From The Ancient"

3. "Yours Is No Disgrace"

4. "Excerpt From Georgia's Song And Mood For A Day"

5. "Roundabout"

6. "Starship Trooper"

a. "Life Seeker"

b. "Disillusion"

c. "Wurm"