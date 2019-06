FUGA, firmato un accordo con Planet Records

FUGA, società che gestisce i diritti di oltre 4,5 milioni di brani su più di 260 piattaforme in tutto il mondo, ha siglato un accordo con l'etichetta italiana Planet Records, una delle realtà discografiche più rilevamenti a livello internazionale in ambito latin (con, nel proprio roster, Daddy Yankee, Pitbull, Prince Royce, Omega, Gente de Zona, Nicky Jam, Romeo Santos, Osmani Garcia, Raulin Rodriguez e altri), dance e pop (Tears for Fears, Mel C): "Siamo molto orgogliosi di essere l'ultimo membro della famiglia FUGA", ha commentato, in una nota, il fondatore di Planet Records Roberto Ferrante, "Sono la scelta naturale per consentire la totale indipendenza alla nostra offerta di distribuzione. La tecnologia FUGA ci consente di mantenere il controllo totale del prodotto, direttamente dallo studio di registrazione all'ascoltatore finale".

"Siamo davvero felici di collaborare con la Planet Records", ha fatto eco a Ferrante Lorenzo Grignani, Managing Director di FUGA Italia: "E' un ulteriore entusiasmante passo per FUGA Italia nel percorso di consolidamente della propria presenza sul mercato. Siamo orgogliosi della nostra capacità di offrire soluzioni avanzate e innovative per i titolari dei diritti che li aiutino a coltivare con successo la loro indipendenza e prosperare nell'era dello streaming".