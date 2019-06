Giordana Angi, ecco le date del tour estivo

In attesa dei due concerti che a ottobre la vedranno impegnata sui palchi di due dei principali club italiani, l'Alcatraz di Milano e l'Atlantico di Roma, Giordana Angi annuncia le date del tour estivo legato al suo album d'esordio, "Casa". La cantautrice laziale, seconda classificata ad "Amici" dietro il tenore Alberto Urso, tra luglio e agosto si esibirà in alcune località italiane, sui palchi di anfiteatri o arene all'aperto. I biglietti per i concerti saranno disponibili su TicketOne da domani, giovedì 13 giugno. Ecco le date finora annunciate:

25 luglio - Caserta - Loc. San Leucio Belvedere Reale

1 agosto - Bisceglie (Ba) - Arena del Mare

4 agosto - Partanna (Tp) - Anfiteatro

20 agosto - Diamante (Cs) - Anfiteatro dei Ruderi

23 agosto - Pescara - Teatro D’Annunzio

Negli ultimi anni, prima della sua partecipazione ad "Amici", Giordana Angi ha tentato la carriera come autrice per altri interpreti: Nina Zilli nel 2018 ha portato in gara a Sanremo una canzone co-firmata dalla cantautrice, "Senza appartenere", mentre Tiziano Ferro ha inciso per il suo nuovo album "Accetto miracoli" - in uscita a novembre - ben quattro pezzi co-firmati da Giordana. Tra questi anche il singolo "Buona (cattiva) sorte", scritto a sei mani insieme a Emanuele Dabbono.