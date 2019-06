Capo Plaza, il 20 giugno il nuovo singolo ‘So cosa fare’

Luca D’Orso, in arte Capo Plaza, si prepara a dare alle stampe il suo prossimo singolo, “So cosa fare”, in uscita il 20 giugno a circa un anno di distanza dall’ultimo singolo divulgato dal rapper, “New Jeans”, brano non incluso nell’ultima prova di studio di Capo Plaza, “20”. L’artista ha però all’attivo per il 2019 alcune collaborazioni, come quella per “Gang Shit” della Dark Polo Gang, oltre al remix di “Look Back At It” di A Boogie Wit Da Hoodie.

Il rapper salernitano, classe 1998, è impegnato nel tour estivo inaugurato lo scorso 8 giugno a Palermo, il “Da 0 a 20 Summer Tour”, che si concluderà il prossimo 24 agosto al Contro Festival di Castignole Delle Lanze (AT).