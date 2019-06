Elisa e Carl Brave, guarda il video di ‘Vivere tutte le vite’

Diretto da YouNuts!, alias Antonio Usbergo e Niccolò Celaia, è uscito il video di “Vivere tutte le vite” nella seconda versione del brano, quella realizzata da Elisa in duetto con il trasteverino Carl Brave, diversa quindi dall’originale presente nell’ultimo capitolo discografico della cantautrice di Monfalcone, “Diari aperti”. La clip, che ha come protagonisti Elisa e il rapper già sodale di Franco126, vede i due sfrecciare in Vespa per le strade di Roma, fermandosi nei prati e nelle osterie. Potete vedere il video qui:

L’ultima pubblicazione di Elisa è l'EP "Secret Diaries", composto da quattro brani inediti in lingua inglese e un quinto brano che non è altro che la versione inglese di “Con te mi sento così” (“Diari Aperti”, 2018), “Feeling This Way”. L’artista friulana s’imbarcherà il prossimo mese di luglio in una tournée internazionale seguita poi, in autunno, da nuove date nei palasport italiani. Quanto a Carl Brave, al secolo Carlo Luigi Coraggio, anche lui porterà la sua musica fuori dai confini dello Stivale, con una tournée diretta verso otto palchi europei tra il 10 e il 23 ottobre prossimi.