Queen, Brian May: ‘Eravamo sempre sul punto di scioglierci’

Il chitarrista dei Queen Brian May ha fatto una chiacchierata con Guitar World, nel corso della quale ha affrontato la spinosa questione delle tensioni interne alla band e dei delicati equilibri che hanno tenuto in piedi la formazione britannica nei momenti più difficili. “Le canzoni sono il pilastro principale, ma è un’area molto complessa essa stessa”, ha spiegato l’addetto alle sei corde, proseguendo:

Quelle canzoni sono nate durante periodi di stress. Siamo stati molto fortunati ad avere una forte combinazione di personalità ma penso che fossimo sempre sul punto di scioglierci. Stranamente, è lì che abbiamo preso le nostre forze, perché andavamo in direzioni diverse. Avevamo quattro diversi talenti tra noi.

Il musicista inglese, classe 1947, dal prossimo 10 luglio impegnato sui palchi internazionali – ma niente Europa – al fianco di Adam Lambert e dei compagni di band, ha poi passato in rassegna quelle che sono state le fonti d’ispirazione primarie dei Queen: “I Beatles hanno costituito la nostra bibbia per quanto concerne la composizione musicale, l’arrangiamento e la produzione”. E ancora: “Il ‘White Album’ è un catalogo completo di come dovresti usare uno studio per fare canzoni. ‘Happiness Is a Warm Gun’ e ‘Dear Prudence’ sono accecanti esempi di come la musica possa essere come dipingere un quadro su una tela”. E infine: “In un certo senso, i Beatles erano alleggeriti perché non hanno dovuto suonare le canzoni dal vivo. Noi ci siamo appassionati a costruire roba in studio ma anche a farle prendere vita su un palcoscenico”.

Brian May ha anche ricordato il momento in cui capì che avrebbe voluto fare della sua passione per la chitarra un mestiere e delle difficoltà che dovette, specie in famiglia, affrontare. Il momento peggiore fu quando venne il momento di dirlo a suo padre: “Era violentemente contrario”, ha spiegato May. “Aveva il cuore spezzato dal fatto che io stessi considerando di lasciare tutto quello che lui pensava mi avrebbe garantito un futuro e tutto ciò per cui lui aveva fatto sacrifici per me. È stato un momento molto forte e ci siamo parlati a stento per circa un anno e mezzo”.