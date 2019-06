Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio: ‘È vero, avevamo litigato’

Dopo la pioggia di critiche che si sono abbattute su Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio a seguito del rinvio al mese di settembre, da parte dei due artisti napoletani, delle tre date inizialmente previste il 21, 22 e 23 giugno all'Arena Flegrea del capoluogo campano i cantautori partenopei hanno chiesto scusa, via social, ai fan per l’inconveniente, svelando allo stesso tempo la ragione del posticipo. A differenza della nota stampa diffusa ieri, 11 giugno, che riconduceva a “motivi organizzativi” il cambio di programma, D’Angelo e D’Alessio hanno spiegato in un video di aver litigato, ma di essersi poi riavvicinati una ventina di giorni fa. Troppo tardi, però, perché, raccontano i due, “quello che si può fare in più giorni in venti giorni non ce l’abbiamo fatta, perché noi non volevamo fare uno spettacolo così, volevamo fare un bello spettacolo”. “Lo potevamo annullare”, aggiunge Gigi D’Alessio nella clip, proseguendo: “Non era giusto annullarlo e allora abbiamo solo cercato di rinviarlo di due mesi e adesso qualsiasi cosa succeda, anche se litighiamo un’altra volta, noi il 20, 21 e 22 settembre saremo all’Arena Flegrea”.

I due artisti, che sul palco dell’Arena avrebbero dovuto portare il live “Figli di un re minore”, il primo spettacolo che vedrà insieme sul palco per un set di concerti la coppia, non hanno mancato di porgere le loro scuse a quanti avevano acquistato i biglietti per lo show: “Vi chiediamo scusa: scusate, scusate, scusate. Stamattina – il video è di ieri sera - quando è uscito il comuncato giustamente siamo stati criticati e avete ragione perchè noi abbiamo litigato. È vero, avevamo litigato. Però venti giorni fa ci siamo rivisti e abbiamo rimesso tutto in piedi”.

