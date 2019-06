Dr. John, in arrivo un album postumo

Benché fiaccato da condizioni di salute sempre più precarie, Dr John, la leggenda del blues di New Orleans scomparsa lo scorso 6 giugno, è riuscito a registrare un album postumo prima di morire: come riferisce l'edizione statunitense di Rolling Stone, l'artista - a partire dal 2017 - stava lavorando una nuova prova sulla lunga distanza in compagnia del chitarrista e produttore Shane Theriot. Nel lavoro - per il quale, al momento, non sono stati confermati né titolo, né data di pubblicazione né tantomeno tracklist definitiva - saranno incluse le riletture di “Guess Things Happen That Way” di Johnny Cash, “Ramblin’ Man” e “I’m So Lonesomone I Could Cry” di Hank Williams, oltre che al brano scritto da Willie Nelson “Funny How Time Slips Away”.

Lo stesso Nelson ha registrato un duetto con Dr John sul tradizionale “Old Time Religion”, così come Rickie Lee Jones si è prestata a un'interpretazione congiunta di “I Walk on Guilded Splinters” (brano già pubblicato da Mac Rebennack su "Gris Gris" del 1968). Tra gli ospiti è presente anche Aaron Neville, coinvolto nella registrazione della cover dei Traveling Wilburys "End of the Line".

"Mi ha detto: 'Qualunque cosa dobbiamo fare [per finire il disco], facciamola'", ha spiegato Theriot a proposito delle ultime session di lavorazione dell'album, tenutesi nello studio installato presso la residenza di Dr John, ormai quasi impossibilitato a muoversi: "'Qualunque cosa, per finire questo figlio di puttana. Dobbiamo finirlo', mi ha detto in diverse occasioni".

"Ci siamo seduti e ascoltato tutto due volte", ha spiegato Theriot a proposito delle ultime sedute di lavorazione: "Stava cantando e aveva un grande sorriso sul suo volto. Poi mi accompagnò alla mia macchina, mi fissò e disse: 'Sono contento. Ho fatto la scelta giusta'. Poi mi ha abbracciato e mi ha baciato sulla guancia".