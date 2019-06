Mika in tour: Barley Arts diffida Viagogo per secondary ticketing

Barley Arts, la società di live promoting fondata e diretta da Claudio Trotta organizzatrice delle prossime date italiane previste dal tour di Mika, ha inviato - tramite il proprio ufficio legale - una diffida a Viagogo, la piattaforma di secondary ticketing che sta mettendo in vendita sul proprio portale dei tagliandi per le future date nel nostro Paese dell'ex giudice dell'edizione italiana di X Factor a prezzo maggiorato.

Nel documento i legali di Barley Arts rilevano come Viagogo stia fornendo "indicazioni totalmente errate e fuorvianti che ledono I'immagine e la professionalità del nostro assistito, e risultano evidentemente prodromiche a sfruttare a vostro esclusivo vantaggio la buona fede dei potenziali acquirenti", rilevando come il sito operante sul mercato secondario metta in vendita tagliandi a prezzi superiori a 300 euro a fronte di un face value massimo di 60 euro. Riservandosi di chiedere i danni, Barley ha inoltrato la diffida anche alla Procura della Repubblica di Milano, che già si era occupata di una vasta inchiesta sul bagarinaggio online.