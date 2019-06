Little Steven, la discografia solista - Playlist

Steven Van Zandt – soprannominato Little Steven per la bassa statura - nasce nel 1950 a Boston e cresce musicalmente nella scena del New Jersey, in compagnia di Bruce Springsteen e Southside Johnny. E' noto soprattutto per essere la storica spalla del Boss nella E Street Band, ma è anche attore ("I soprano", "Lillehammer" e soprattutto solista. Suona questa sera, 13 giugno, all'Alcatraz di Milano con i suoi Disciples of Soul. Ripercorriamo la sua storia musicale.

Tra il 1969 e il 1970 fa parte degli Still Mills di Springsteen, e poi della Bruce Springsteen Band nel 1971. Dopo aver lavorato per un periodo con Southside Johnny torna con il Boss nel 1975, entrando a far parte della E Street Band: seguono anni di intenso lavoro e Little Steven co- produce diversi album dell’amico, tra cui THE RIVER (1980) e BORN IN THE USA (1984). Duranta lavorazione di quest'ultimo, lascia la band e Bruce gli dedica "Bobby Jean"

Nel frattempo, nel 1982 nasce il suo gruppo, Little Steven & The Disciples of Soul, con cui pubblica l’album MEN WITHOUT WOMEN prima di lasciare la E Street band nel 1984, quando pubblica VOICE OF AMERICA.Il 1985 è l’anno di “Sun city”, brano e progetto che puntano la propria attenzione sul problema dell’apartheid sudafricano, a cui segue FREEDOM NO COMPROMISE.

Dopo l’album del 1989, REVOLUTION, Little Steven si allontana dalla musica per una decina d’anni. Nel 1998 torna alla ribalta come attore in una serie televisiva di grande successo negli USA, “The Soprano’s”, mentre pochi mesi dopo torna a far parte della E Street Band. Sul finire del 1999 pubblica il suo album BORN AGAIN SAVAGE, lavoro tenuto nel cassetto per dieci anni.

Nel 2017 esce SOULFIRE, primo album solista dell'artista in 18 anni, seguito da un inteso tour che porta al disco SOULFIRE LIVE del 2018.

Nel 2019 arriva SUMMER OF SORCERY, a confermare la ritrovata vena artistica da solista - segue un nuovo tour.