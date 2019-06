‘Rocketman’, per poco non è finito nel cast anche Rami Malek

Rami Malek negli ultimi tempi, si sa, con tutti i premi che il biopic da lui interpretato si è aggiudicato, era un po’ ovunque. Non in molti, però, sanno che per poco l’attore che ha vestito i panni di Freddie Mercury in “Bohemian Rhapsody” non è finito anche dentro a “Rocketman”, la pellicola dedicata alla vita e alla carriera di Elton John da poco uscita nelle sale cinematografiche. A raccontarlo è stato il regista di “Rocketman”, Dexter Fletcher, lo stesso che ha portato a termine “Bohemian Rhapsody” dopo l’allontanamento di Bryan Singer. Nel corso di una chiacchierata con Gay Star News il regista ha spiegato di quando, nel corso della realizzazione di “Rocketman”, gli è balenata per la mente l’idea di far incontrare i due alter ego sul set: “Ho avuto questa idea a un certo punto, quando Elton è in un ristorante con sua mamma. Ho pensato che John Reid [manager di Elton John e di Freddie Mercury]” e Freddie avrebbero potuto essere seduti a un altro tavolo e salutarsi!”, ha illustrato Fletcher. Concludendo: “Sarebbe stato fantastico ma non è successo. Sarebbe stato un po’ troppo sapere… Non sto cercando di inventare un universo cinematografico!”.

Nei giorni scorsi Taron Egerton, l’attore al quale è stato affidato il compito di impersonare Elton John in “Rocketman”, ha raggiunto il cantautore e pianista britannico sul palco della tappa a Hove County Ground della tournée d’addio di John, il "Farewell Yellow Brick Road Tour", dove i due anno proposto insieme, al pubblico, il classico di Elton John "Your Song": potete vedere il video della loro esecuzione del brano qui.