Modà, è ‘Quel sorriso in volto’ il nuovo singolo

S’intitola “Quel sorriso in volto” il prossimo singolo della band di Francesco Silvestre, che anticipa l’album d’inediti, il settimo per la formazione di “La notte”, in uscita il prossimo autunno. “Quel sorriso in volto” sarà disponibile – come in precedenza annunciato, quando ancora il titolo del brano non era stato svelato – dal prossimo 21 giugno. Trovate qui la cover del singolo:

Nel corso dell’inverno 2019 Kekko Silvestre e compagni – nello specifico, Diego Arrigoni, Stefano Forcella, Enrico Zapparoli e Claudio Dirani – porteranno la loro musica in tour nei palazzetti italiani, dove andranno in scena il 2 dicembre a Bologna, il 4 dicembre a Milano, il 7 dicembre a Brescia, l’8 dicembre a Torino, l’11 dicembre a Firenze e, infine, il 14 dicembre a Roma. L’ultimo capitolo discografico dei Modà risale al 2015, quando fece il suo ingresso nei negozi di dischi “Passione maledetta”, a due anni di distanza dal precedente “Gioia”.