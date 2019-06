Creedence Clearwater Revival, arriva il live a Woodstock integrale

Sarà disponibile nei negozi dal prossimo 2 agosto “Live At Woodstock”, la testimonianza integrale del set da un’ora tenuto dai Creedence Clearwater Revival al celebre raduno rock del 1969. Il disco live verrà pubblicato in versione vinile (2 LP), CD e sulle piattaforme digitali. John Fogerty e soci hanno già svelato una prima anticipazione della pubblicazione, il singolo "Born on the Bayou", che potete ascoltare qui:

A Woodstock la band di "Lookin' Out My Back Door" è andata in scena nella notte tra sabato 16 agosto e domenica 17 agosto, subito dopo la performance dei Grateful Dead, durata un po’ più a lungo del previsto. Alla loro esibizione ha fatto seguito quella di Janis Joplin. “Live At Woodstock” include brani come "Commotion", "Ninety-Nine and a Half (Won't Do)", "Bootleg” e le improvvisazioni di "I Put a Spell on You", "Keep on Chooglin'" e "Suzie Q”. Ricordiamo che i CCR hanno negato l’autorizzazione a essere inseriti nel documentario del 1970 “Woodstock” e nella colonna sonora che lo accompagnava.

La tracklist di “Live At Woodstock” e, a seguire, qualche immagine del prodotto:

CD e digitale

1. Born on the Bayou

2. Green River

3. Ninety-Nine and a Half (Won't Do)

4. Bootleg

5. Commotion

6. Bad Moon Rising

7. Proud Mary

8. I Put a Spell on You

9. The Night Time is the Right Time

10. Keep on Chooglin'

11. Suzie Q

LP

Disco 1, Lato A:

1. Born on the Bayou

2. Green River

3. Ninety-Nine and a Half (Won't Do)

Disco 1, Lato B:

1. Bootleg

2. Commotion

3. Bad Moon Rising

4. Proud Mary

Disco 2, Lato A:

1. I Put a Spell on You

2. The Night Time is the Right Time

3. Keep on Chooglin'

Disco 2, Lato B:

1. Suzie Q