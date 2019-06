Liam Gallagher, da novembre di nuovo in tour. Con…

La voce di “As You Were” ha parecchie novità in programma per i prossimi mesi. Dopo aver svelato nelle scorse settimane la prima anticipazione, “Shockwave”, della sua prossima prova di studio, "Why me? Why Not.", e dopo aver reso infine pubblico – nei cinema e in DVD e blu-ray – il documentario sulla sua carriera solista, “As It Was”, Liam Gallagher ha raccontato di essere già pronto a rimettersi in tour con l’arrivo della prossima stagione fredda, svelando anche chi vorrebbe al suo fianco come opening act. L’ex Oasis ne ha parlato nel corso di una chiacchierata con Matt Wilkinson per Beats 1, spiegando di voler tornare sul palco a partire dal mese di novembre, in compagnia del punk rapper Slowthai. “L’ho visto su Soccer AM, e ha qualcosa dell’attitudine di Johnny Rotten”, ha dichiarato Gallagher a Wilkinson, proseguendo:

Verrà in tour con noi a novembre. Perché va bene avere un sacco di band con le chitarre quassù ma questo diventa un po’… non l’ho mai incontrato, come ho detto, ma penso che suonerà con noi a novembre.

Il minore dei fratelli Gallagher ha anche raccontato di aver preso in considerazione un secondo nome, la Fat White Family, che è stato però accantonato perché il cantante britannico pensa che loro “non vogliano lo showbiz”.

Liam Gallagher è andato in scena lo scorso 8 giugno sul palco del Medimex di Taranto e si esibirà nella Penisola anche il prossimo 4 luglio a Barolo, nell’ambito del festival agri-rock Collisioni.