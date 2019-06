Metallica, in arrivo un nuovo album di cover?

I Four Horsemen sono discograficamente fermi a “Hardwired... to Self-Destruct”, uscito nel 2016. Degli album pubblicati dai Metallica tra il 1983, quando la formazione statunitense fece il suo debutto con “Kill 'Em All”, e due anni fa, c’è anche il disco di cover “Garage Inc.”, datato 1998, con brani di Black Sabbath, Misfits, Nick Cave, Lynyrd Skynyrd, Discharge e altri, oltre alla versione targata Metallica, amatissima dai fan, del traditional irlandese ripreso dalla versione dei Thin Lizzy “Whiskey in the Jar”. All’ultimo numero di Kerrang! il batterista Lars Ulrich ha affidato ora la notizia che la possibilità che un secondo capitolo di “Garage Inc.” si faccia strada non è da escludere.

Da tradizione Kerrang! riserva una sezione del magazine alle domande dei fan ed è proprio da loro che è arrivata la curiosità di sapere se James Hetfield e soci stessero pensando di interpretare nuovamente i classici dei loro colleghi. “Aspettate e vedrete”, ha risposto Ulrich. Nulla di più, ma quanto basta per far ben sperare quanti avevano amato “Garage Inc.”.

I Metallica si sono esibiti lo scorso 8 maggio nell’unica data prevista in Italia dal tour estivo che la formazione sta portando sui palchi internazionali e che questa sera farà tappa ad Amsterdam per poi proseguire con le altre date europee fino agli ultimi giorni del mese di agosto, accompagnati dai Ghost come opening act. Per la branca australiana, in partenza il 17 ottobre, i set di Hetfield e soci saranno invece aperti dagli Slipknot.