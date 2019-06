Duff McKagan ricorda il concerto al Troubador di Los Angeles del 2016

In una intervista rilasciata a Planet Rock, Duff McKagan torna a parlare di come fu per lui tornare sul palco insieme a Slash e Axl Rose dopo oltre venti anni nell’aprile 2016 al Troubadour di West Hollywood, in California.

Racconta il bassista dei Guns N’Roses:

“Devo dire e non posso davvero dirlo abbastanza, il solo fatto che ci siamo incontrati e che abbiamo comunicato e parlato avrebbe avuto un effetto duraturo su di me. Poi (abbiamo pensato), 'Ok, beh, proviamo alcuni concerti. Coachella vuole che andiamo a suonare. Sono due fine settimana. Possiamo farlo. Perché non facciamo qualcosa il primo aprile? Lo annunciamo magari con un punto interrogativo '. Ma Axl, al Troubadour, alla terza canzone, si rompe il piede. Una cosa snervante, perché era lo show del nostro ritorno. L'ho visto. Lui è abbastanza atletico: può saltare di qua e di là. Scivolò su quella cosa e sul suo microfono, disse: ‘Penso di essermi rotto il piede’. Ma andò avanti e portò a termine il set. E io pensai, ‘Okay. Forse si è slogato’. No, si ruppe il piede in sei punti. Ma abbiamo continuato, lui voleva continuare. Penso che per lui fosse come una chiamata alle armi”.

E continua ancora:

“Cantava quelle canzoni seduto... Non so se qualcuno in ascolto è un cantante... Io mi sono reso conto che quel ragazzo è diventato un maestro. Il suo programma di riscaldamento, qualcosa come un'ora e mezzo di warm up, per essere in grado di cantare quelle canzoni da seduto. E poi la sua routine di riscaldamento. E’ diventato un maestro. Forse lo è sempre stato e non me ne sono mai accorto prima. Ma la quantità di lavoro che mette per ogni concerto – il riscaldamento per un'ora e mezza, lo spettacolo per tre ore e mezza, il defaticamento... Io sono già a letto”.

Duff McKagan ha iniziato da poco il tour a supporto del suo album solista, "Tenderness", pubblicato lo scorsa settimana, che lo porterà ad esibirsi anche in Italia, per una data, l’8 settembre alla Santeria di Milano.

Quanto alla band californiana tornerà in tour quest'autunno e potrebbe/dovrebbe, stando alle voci, entrare in studio per registrare il suo primo album in 11 anni. L’ultimo disco dei Guns N’Roses, “Chinese Democracy”, infatti, risale al 2008.