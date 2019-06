Woodstock 50 non ha più un luogo dove tenere il festival

L'allestimento del concerto per festeggiare i 50 anni dello storico festival di Woodstock stanno avendo una genesi alquanto tormentata che dura ormai da mesi (vi rimandiamo qui per i vari passi dell’intera storia).

Ora, come non bastassero i problemi sorti fino ad ora, giunge notizia – come riporta il sito statunitense Consequence of Sound - che Watkins Glen International, il circuito automobilistico nello stato di New York dove l’evento denominato Woodstock 50 dovrebbe avere luogo dal 16 al 18 agosto, non ospiterà più il festival.

Secondo un comunicato diramato dai gestori della venue: