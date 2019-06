Justin Bieber, nuova musica in arrivo: la pausa è finita?

Lo scorso mese di marzo il ragazzo cattivo del pop aveva fatto sapere ai suoi fan di volersi prendere una pausa dalla musica per potersi concentrare – scriveva – “nel riparare alcuni dei problemi che anche io ho come molti di voi”. Circa tre mesi dopo, Justin Bieber ha dato alle stampe in collaborazione con Ed Sheeran il singolo “I Don’t Care” e ha annunciato sui suoi social di tenersi pronti all’arrivo di nuova musica. Il proclama è arrivato ieri, 9 giugno, quando il cantante canadese ha scritto su Twitter: “Altra musica in arrivo. Buona domenica”. Sembra dunque che la pausa di Bieber, discograficamente fermo a “Purpose” del 2015, possa essere giunta a conclusione.

More music coming. Happy Sunday — Justin Bieber (@justinbieber) June 9, 2019

Justin Drew Bieber non ha specificato alcun ulteriore dettaglio, ma nelle scorse settimane il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram un’immagine che lo ritrae in uno studio – del quale per la verità si intravede ben poco - insieme a sua moglie, la modella Hailey Baldwin. Bieber, classe 1994, ha debuttato nel mercato discografico nel 2010 con “My World 2.0” e ha all’attivo quattro album in studio.