I wanna rock , Scorpions

Il 22 giugno del 2004, dopo una lunghissima militanza con la Polygram, gli Scorpions passarono all’etichetta tedesca BMG e pubblicarono “Unbreakable”, album uscito a distanza di 5 anni dal precedente. Fu un rientro in grande stile con la conferma che gli anni non avevano intaccato l’impatto di questa formazione e che i loro interpreti principali, il vocalist Klaus Meine ed i chitarristi Rudolph Schenker e Matthias Jabs, erano in grande forma. “Unbreakable”, che era anche il loro ventesimo album in studio, viene registrato dal vivo in studio e sprigiona una potenza di vecchia data arricchita da qualche tocco di “nu metal” che non guasta. Tra i migliori episodi nella tracklist: “Love ‘em or leave ‘em” e “Bordeline”.

GLI SCORPIONS SONO I PROTAGONISTI DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE