I Wanna Rock: Santana

50 anni fa per Carlos Santana, splendido protagonista con la sua band al Festival di Woodstock ma finalmente protagonista di un lungamente atteso debutto discografico. Il suo primo album, “Santana", quello col ruggito felino in copertina, è il disco che contiene due grandi pezzi come “Evil ways” e “Soul sacrifice”. Come sul palco di Woodstock, anche tra i solchi la sua è un’interminabile jam session disseminata di virtuosismi. Una grande band, assemblata senza retro-pensieri al pari delle influenze che convergono finalmente nella prima opera e trasudano fiesta latina, suona scatenata e alza all’improvviso la competizione sulla scena internazionale, soprattutto per i protagonisti delle sei corde: un nuovo asso è arrivato nel rock, ed è là per restarci.

SANTANA E' IL PROTAGONISTAS DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE