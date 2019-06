I Wanna Rock: Aerosmith

Nell’estate del 1989 gli Aerosmith pubblicarono il loro decimo album in studio intitolato “Pump", lanciato dal successo del singolo “Love in an elevato”, un trionfo radiofonico ma anche in video grazie alla spassosa clip. Dopo l’ascesa allo stardom degli anni ’70 e l’oblio da oppiacei che era valso a Steven Tyler e Joe Perry il nomignolo di “Toxic Twins” costando loro basi la carriera, la band era risorta grazie ad un assist dei Run DMC e della loro cover di “Walk this way”, con tanto di cameo degli Aerosmith. “Pump" raggiunse la quinta posizione in classifica e vendette oltre 7 milioni di copie negli Stati Uniti. Curiosamente, la formazione fu citata in giudizio da una semi sconosciuta band - chiamata appunto Pump – che rivendicava un indennizzo per l’improprio utilizzo del titolo, ma Steven Tyler e compagni vinsero poi la causa.

