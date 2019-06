I Wanna Rock: Foo Fighters

Il 14 giugno 2005 venne pubblicato "In Your Honor", quinto album in studio dei Foo Fighters: erano trascorsi 10 anni dal loro debutto (“Foo Fighters” - 1995) e undici dalla scomparsa di Kurt Cobain. Proprio il tragico suicidio del leader dei Nirvana avrebbe paradossalmente liberato il suo compagno di band Dave Grohl dal ruolo esclusivo di batterista, dando libero sfogo alla sua vena creativa e a quella che si sarebbe rivelata un’innata abilità nel fare convergere in una miscela unica l’eredità del grunge verso l’alt-rock che marcò molti degli anni ’90, convergendo poi delicatamente e in modo credibile nel classic rock. I Foo Fighters di “In your honor” sono ricordati soprattutto grazie al singolo “Best of you”, che aveva debuttato in radio il 28 maggio anticipando il doppio album che era stato inciso dalla band a Hollywood e conteneva un disco di hard rock ed uno acustico.

