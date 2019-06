I wanna rock , Jimi Hendrix

Per quanto sia stato un momento storico nel quale non mancarono di certo né gli eventi indimenticabili né i capolavori discografici, non sarebbe esagerato definire il breve periodo attraversato dalla carriera discografica e live di Jimi Hendrix “i quattro anni che sconvolsero il rock”: con la sua chitarra imbracciata al contrario, il mondo conobbe l’asso senza uguali delle sei corde, ad oggi ritenuto ancora un artista impareggiabile, avanti di decenni nella sua visione musicale e nel suono sperimentato e proposto. Hendrix avrebbe pubblicato in vita solo tre album ufficiali in studio tra il 1967 ed il 1968. Nel 1969, sciolta la band degli Experience con la quale era asceso al trono di superstar assoluta, formò la Band Of Gypsies, insieme al batterista Buddy Miles ed al bassista Billy Cox. Il 12 giugno 1970 (l’anno in cui morì a Londra il 18 settembre) pubblicò negli Stati Uniti l’album intitolato proprio "Band Of Gypsys”, l’unico live ufficiale pubblicato da Hendrix da vivo. Le registrazioni dell’LP si riferiscono ad un concerto tenuto al Fillmore East di New York l'1 gennaio di quell'anno. L’album si apre con un inedito dal titolo “Who knows”.

