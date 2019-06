Concerti, Jah9: due date in Italia per la cantante giamaicana

Jah9, al secolo Janine Elizabeth Cunningham, farà tappa anche in Italia nell’ambito della sua tournée nel Vecchio Continente: l’artista giamaicana, classe 1983, andrà in scena il 14 giugno al Buena Vibra di Modena e il 15 giugno ad Acrobax, a Roma. Dopo la branca europea del tour, che ci concluderà sul finire del mese di giugno, Jah9 si sposterà nel Nord America per poi chiudere la tournée in Europa nel mese di agosto, che la vedrà andare in scena anche al festival reggae spagnolo in passato ospitato anche dall’Italia Rototom Sunsplash.

La cantante nata a Montego Bay, Giamaica, ha dato alle stampe lo scorso mese di marzo il suo più recente singolo, "Heaven (Ready Fi Di Feeling)". Potete ascoltarlo qui: