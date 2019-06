Ed Sheeran è anche nel 2018 il più trasmesso dalle radio britanniche

Il rosso cantautore di Halifax si è aggiudicato ancora una volta – la terza in quattro anni – il titolo di artista più trasmesso dalle radio britanniche, per quanto riguarda la scorsa annata. Secondo i dati diffusi dalla società britannica di diritti musicali PPL (Phonographic Performance Limited), che monitora la musica trasmessa in radio e in televisione nel Regno Unito, il risultato raggiunto da Ed Sheeran va di pari passo con l’assenza di brani da lui firmati nella Top 10 delle canzoni più trasmesse, dato che indica come tutto il suo catalogo di hit venga privilegiato dalle radio nel suo complesso. Per l’annata 2018, dopo Sheeran si collocano al secondo posto Calvin Harris e al terzo il gruppo al femminile Little Mix. A seguire, fino alla posizione dieci, Rita Ora, Coldplay, Pink, Clean Bandit, Dua Lipa, George Ezra e Jess Glynne: tutti artisti e artiste made in UK, ad eccezione di Pink.

Passando invece alle singole canzoni il primo posto è di Portugal The Man con “Feel It Still”, uscita nel 2017, mentre in seconda posizione di colloca “These Days” di Rudimental & Jess Glynne e “For You” di Liam Payne & Rita Ora. In classifica, in ultima posizione, anche “What About You” di Pink, canzone che si piazza nella Top 10 per il secondo anno consecutivo. Per George Ezra, presente in classifica con due singoli, “Paradise” e “Shotgun”, il 2018 è invece il debutto nella lista stilata dalla PPL.

La voce di “Perfect” darà alle stampe il prossimo 12 luglio il suo nuovo progetto discografico “No.6 Collaborations Project”, già anticipato dai singoli “I Don’t Care” e “Cross Me”. Attualmente impegnato sui palchi del Vecchio Continente, Sheeran si esibirà anche per i fan italiani con tre live a Firenze il 14 giugno, a Roma il 16 e a Milano il 19.