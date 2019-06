Firenze Rocks 2019, tutte le informazioni: orari dei concerti, biglietti, come arrivare

Si svolge giovedì 13, venerdì 14, sabato 14 e domenica 16 la terza edizione di Firenze Rocks. Il festival alla Visarno Arena quest'anno ha come headliner Cure, Eddie Vedder, Ed Sheeran, Smashing Pumpkins, Tool, oltre ad una nutrita schiera di gruppi in apertura

Ecco tutte le informazioni complete per la giornata. I biglietti, ad oggi lunedì 1o giugno, risultano ancora disponibili.

GLI ORARI e la SCALETTA degli artisti

13 giugno

13:30: Apertura porte

14:10: Fiend

15:05: Badflower

16:00: Skindred

17:30: Dream Theater

19:30: Smashing Pumpkins

21:45: Tool

14 giugno •

12:30: Apertura porte

17:00: Matt Simons

18:00: Zara Larsson

19:30: Snow Patrol

21:15: Ed Sheeran

15 giugno

14:00: Apertura porte

15:05: Jameson Burt

15:45: Amazons

17:00: Struts

18:30: Nothing But Thieves

20:05: Glen Hansard

21:45: Eddie Vedder

16 giugno

14:00: Apertura porte

15:30: Siberia

16:30: Balthazar

17:30: Editors

19:00: Sum 41

21:00: The Cure

Orari di apertura e accesso

La biglietteria del festival si trova in piazzale delle Cascine, ed è aperta nei giorni del festival rispetto questi orari:

Ore 10:00 > apertura Cassa per il ritiro delle buste Ticketmaster e TicketOne

Ore 11:00 > apertura Cassa Vendita Biglietti

Ore 14:00 > apertura Cassa Accrediti

Apertura Cancelli

13 giugno: ore 13:30; 14 giugno: 12.30. 15 e 15 giugno: ore 14:00

Accesso all'area

Il promoter Live Nation consiglia caldamente l’utilizzo di mezzi pubblici. Chi non può fare a meno dell’auto, può parcheggiare nelle aree limitrofe, in particolare nella zona dell’Isolotto (attraverso una passerella pedonale che attraversa l’Arno si può raggiungere la Visarno Arena in pochi minuti), o nei parcheggi scambiatori della Tramvia. Consulta la pagina “dove parcheggiare” sul sito della Visarno Arena per info relativi ai parcheggi.

Questa la mappa interna dell'area

Questa invece la mappa esterna

Cosa si non si può portare

Tra gli oggetti che non si possono introdurre, ricordiamo bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 litri (in ogni caso verrà chiesto di togliere il tappo), animali di qualsiasi taglia, pali, ombrelli, caschi, borse e zaini con capacità oltre 15 litri. Il regolamento completo è disponibile qua.

SERVIZI ALL'INTERNO

All’interno dell'Arena saranno presenti punti di ristorazione, Wifi gratuito e puntiu di ricarica per cellulare. Saranno presenti un'area per donne incinta, bagni, presidi di assistenza medica e il presidio medico avanzato, un’area riservata ai portatori di handicap.

Per gli acquisti andranno utilizzati dei token che si possono acquistare alle casse all’interno dell'Arena.



Ulteriori informazioni su struttre auto, parcheggi e sull'area sono qua.