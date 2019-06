Francesco De Gregori: ecco chi aprirà i concerti del tour estivo

Partirà dalle Termine di Caracalla di Roma domani sera, martedì 11 giugno (ma il Principe si esibirà nel sito archeologico capitolino anche dopodomani, il 12 giugno), "De Gregori & Orchestra - Greatest hits live", il tour che per tutta l'estate vedrà De Gregori esibirsi dal vivo in alcuni luoghi storici e artistici italiani accompagnato da un'orchestra (qui il calendario completo): ad aprire ogni data del tour - ad eccezione di quelle del 21 luglio a Fasano, in provincia di Brindisi, e del 23 luglio a Soverato, Catanzaro - sarà Tricarico, il cantautore milanese salito alla ribalta nel 2000 con la hit "Io sono Francesco".

Tricarico salirà sul palco prima di De Gregori per le date di Roma, Taormina, Lugano, Rimini, Genova, Torino, Marostica, Firenze, Palermo e Verona, dove il tour chiuderà il prossimo 20 settembre con un concerto all'Arena. Il cantautore aprirà per De Gregori anche il 30 giugno, sul palco del Lucca Summer Festival: in quell'occasione, però, non sarà solo. Oltre a lui ci sarà anche Noemi, che in estate tornerà ad esibirsi dal vivo con il suo "Blues & love summer tour".

I biglietti per le date del tour estivo di De Gregori sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali. Per informazioni: www.friendsandpartners.it.