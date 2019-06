Metallica & Kill ‘Em All: il libro

Le monografie dedicate ai singoli album sono un genere di letteratura musicale di nicchia, per veri appassionati. Un campo che potrebbe essere percepito “per molti, ma non per tutti”.

In realtà la differenza è data dallo stile che si sceglie per affrontare l’indagine. Nel caso del volumetto monografico in questione, il taglio è rigoroso, ma caldo – come una conversazione tra fan dei Metallica. Ed è così che questo libro diviene apprezzabile anche da chi non vive il culto del metallo. Per la contestualizzazione temporale che fa da intro; per la cronaca disincantata che, paradossalmente, eleva il tasso di mitologia intorno al tema; per il modo in cui utilizza gli ignoti Metallica del 1983 per regalare lo spaccato universale di una tipica band che si trova – inconsapevole – alla vigilia del successo e fino ad allora sguazza tra alcol, fame, miseria e indecenza; per la credibilità della sua opera di ricerca e di ricostruzione di fatti e dettagli.

