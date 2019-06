Concerti, Lumineers: all'Arena di Verona a luglio 2020

I Lumineers hanno annunciato solamente lo scorso aprile un concerto all'Alcatraz di Milano in programma per il prossimo novembre, unica data del tour autunnale della band salita alla ribalta nel 2012 grazie al singolo "Ho hey". Qualche mese dopo il concerto milanese il gruppo tornerà ad esibirsi in Italia: Wesley Keith Schultz e compagni hanno infatti annunciato una nuova data. Stavolta in una location più grande rispetto al club di via Valtellina, l'Arena di Verona.

La band americana salirà sul palco dell'arena scaligera il 12 luglio 2020. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per quarantotto ore - dalle ore 10 di mercoledì 12 giugno - per tutti gli iscritti alla Comcerto Family e a MyLiveNation. Dalle ore 10 di venerdì 14 giugno sarà invece possibile acquistare i tagliandi anche su TicketOne. Questi i prezzi:

Poltronissima: 60,00 € + d.p.

Poltrona: 55,00 € + d.p.

Gradinata Numerata PRIMO SETTORE: 60,00€ + d.p.

Gradinata Numerata SECONDO SETTORE: 50,00€ + d.p.

Gradinata Non Numerata: 40,00€ + d.p

L'ultimo disco della band è "Cleopatra", uscito nel 2016. Un nuovo lavoro dei Lumineers è atteso sul mercato entro la fine del 2019.