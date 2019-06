Shrek, la colonna sonora ristampata in vinile (verde, ovviamente)

La colonna sonora di "Shrek", il primo capitolo della saga cinematografica animata dedicata al personaggio ideato da William Steig, sarà ripubblicata - per la prima volta in formato vinile - il prossimo 2 agosto: nel disco, disponibile sotto forma di picture disc ovviamente di colore verde - troveranno spazio le canzoni che contribuire a rendere celebre la pellicola come la cover di "I'm a Believer" (brano originariamente scritto da Neil Diamond per i Monkees) degli Smash Mouth (presenti nella tracklist anche con la loro "All Star"), "My Beloved Monster" della band di Mr. E (nella foto), gli Eels, e "I'm on My Way dei Proclaimers, e la suite "True Love's First Kiss" appartenente allo score originale scritto da Harry Gregson-Williams e John Powell. Ecco, di seguito, la tracklist della colonna sonora:

"Stay Home" (Self)

"I'm a Believer" (Smash Mouth)

"Like Wow!" (Leslie Carter)

"It Is You (I Have Loved)" (Dana Glover)

"Best Years of Our Lives" (Baha Men)

"Bad Reputation" (Halfcocked)

"My Beloved Monster" (Eels)

"You Belong to Me" (Jason Wade)

"All Star" (Smash Mouth)

"Hallelujah" (Rufus Wainwright)

"I'm on My Way" (Proclaimers)

"I'm a Believer (Reprise)" (Donkey)

"True Love's First Kiss" (Harry Gregson-Williams / John Powell)

La colonna sonora del primo "Shrek" fece registrare ottime performance sui mercato discografici, vendendo due milioni di copie nei soli Stati Uniti ed entrando nella top 50 delle classifiche di vendita di Australia, Austria, Danimarca, Francia, Germania, Svizzera e - ovviamente - USA.