Vasco Rossi porta una fan malata a un suo concerto a Cagliari

Il rocker di Zocca è intervenuto personalmente per permettere a una sua fan, Laura Floris, affetta da trentatré anni da sclerosi multipla, di assistere a uno dei due concerti che Vasco Rossi ha in programma all'Arena della Fiera di Cagliari i prossimi 18 e 19 giugno: lo riferisce l'edizione online della testata locale Unione Sarda.

La sfortunata ammiratrice della voce di "Albachiara" non era riuscita a procurarsi i biglietti per l'area riservata ai diversamente abili - andata sold-out nelle prima fasi di prevendita - per una delle due date sull'isola dell'artista, ma - grazie all'intervento dello staff di Rossi, che ha riferito la vicenda alla star - a Laura Floris sarà concesso di accedere a uno dei due show previsti, quello del 18 giugno. Il buon esito dell'operazione è merito anche della Onlus Sam, che ha messo a disposizione mezzi e personale per il trasporto della fan presso l'arena, e della direzione sanitaria di Is Mirrionis, che ha garantito l'assistenza affinché l'esperienza allo show della Floris possa tenersi in completa sicurezza.