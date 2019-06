Queen, quella volta che Mercury e Bowie litigarono in studio

Mai titolo fa più appropriato, verrebbe da considerare a posteriori: "Under Pressure", brano contenuto nel decimo album di studio dei Queen, "Hot Space" del 1982, considerato una delle canzoni più celebri della band un tempo guidata da Freddie Mercury anche in virtù della prestigiosa collaborazione con David Bowie, fu figlio di una guerra a nemmeno troppo bassa tensione tra il frontman del gruppo di "We Will Rock You" e il fu Thin White Duke. A raccontarlo è stato il chitarrista dei Queen, Brian May, nel corso di un'intervista rilasciata a Mojo.

"[Le session] non furono facili perché eravamo tutti ragazzi precoci e David era molto... forte, sì", ricorda May: "Freddie e David si sono scontrati, senza dubbio. Ma sono cose che in studio succedono: è per questo che volano scintille ed è sempre per questo per cui la canzone è diventata fantastica".

"[Freddie e David hanno combattuto] in modo sottile, come su chi sarebbe arrivato per ultimo in studio", ha proseguito May: "E' stato in parte meraviglioso e in parte terribile, ma nella mia mente, adesso, ricordo più il meraviglioso del terribile. Quella collaborazione, in ogni caso, fu una storia a parte. All'epoca non ero soddisfatto del mixaggio, ma oggi, guardando indietro, credo ancora che sia una canzone speciale".