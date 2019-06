Bat for Lashes, in arrivo nuova musica: i teaser

Con una serie di post pubblicati sul proprio account Instagram ufficiale, la titolare del progetto Bat for Lashes Natasha Khan ha diffuso quelli che paiono essere dei teaser di nuove composizioni: da quanto si evince da uno dei messaggi diffusi dall'artista, notizie più precise in merito potrebbero già arrivare domani, lunedì 10 giugno.

La Khan ha debuttato nel 2006 con l'album "Fur and Gold", al quale sono seguiti "Two Suns" (nel 2009), "The Haunted Man" (nel 2012) e "The Bride" (nel 2016): nel 2014 l'artista ha collaborato con il già frontman di Blur e Gorillaz Damon Albarn per la realizzazione del brano "The Selfish Giant", originariamente inserito nell'album solista del sodale di Graham Coxon "Everyday Robots".