Rolling Stones, avanti tutta: la pensione non è un'opzione

Lo scorso mese di novembre Keith Richards aveva messo in allerta fan e appassionati parlando del "prossimo tour dei Rolling Stones" - la branca nordamericana che sarà inaugurata il prossimo 21 giugno a Chicago e che terminerà il 31 agosto successivo a Miami - come della potenziale ultima sortita sulle scene live della gloriosa formazione di "Exile on Main St.".

Intervistato lo scorso venerdì, 7 giugno, dal Toronto Sun, lo storico partner creativo di Mick Jagger ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito a un eventuale ritiro dalle scene che contraddicono le precedenti, più possibiliste nei confronti di un'eventuale pensionamento degli Stones. "Ah, ecco, quella domanda", ha risposto Richards, divertito, al cronista che l'ha incalzato circa l'annosa questione della cessazione definitiva delle attività: "Nel caso, ti assicuro che sarò l'ultimo a saperlo. Stiamo bene. Amiamo quello che facciamo. Davvero, non c'è ragione di fermarsi. Amo tutto ciò che faccio. E davvero non vedo l'ora di farlo".

Anche i recenti problemi di salute di Mick Jagger non paiono aver costretto Richards a porsi il problema di un futuro capolinea: "[Mick] Si è lasciato alle spalle questo periodo molto facilmente. E' in grande forma. Non mi pare che abbia vissuto quello che gli è successo come un problema".

La band, nonostante i 57 anni di attività sulle spalle, ha ancora energia da vendere. Lo stesso Richards ha ammesso che lo show che sarà presentato a giorni al pubblico nordamericano non sarà una fotocopia di quello che già caratterizzò le branche precendenti del No Filter Tour, partito nel settembre del 2017 da Amburgo, in Germania: "In questi giorni stiamo provando, stiamo facendo 'manutenzione'", ha spiegato l'artista, "Tutto sta venendo molto bene, sì. Stiamo apportando un po' di cambiamenti alla scaletta, provando a inserire anche canzoni meno conosciute, roba degli Stones che non suoniamo da vent'anni. Vedrete, sarà interessante".