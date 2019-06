Slipknot, video e scaletta della prima data del nuovo tour

E' partito nella serata di ieri, sabato 8 giugno, da Hyvinkää, in Finlandia, il tour 2019 degli Slipknot, che il prossimo 9 agosto pubblicheranno il proprio nuovo album "We Are Not Your Kind": la band capitanata da Corey Taylor ha proposto, nel corso del set, due brani inclusi nella prossima fatica sulla lunga distanza, "Unsainted" e "All Out Life", passando in rassegna nelle restanti sedici tappe previste dalla scaletta tutti gli album presenti nel proprio back catalogue, a partire dall'omonimo disco di debutto pubblicato nel 1999.

THAT. Is how you start a world tour. Kiitos, Hyvinkää for setting the bar ridiculously high for the rest of the world. Feels so good to be back on the @slipknot stage. pic.twitter.com/NaEQKo7Qxq

Ecco, di seguito, la scaletta proposta dagli Slipknot l'8 giugno al Rockfest di Hyvinkää, in Finlandia, per la prima tappa del tour in supporto a "We Are Not Your Kind":

SETLIST

(515) (registrata)

People = Shit

(sic)

Get This

Unsainted

Disasterpiece

Before I Forget

The Heretic Anthem

Psychosocial

The Devil in I

Prosthetics

Vermilion

Custer

Sulfur

The Negative One

All Out Life

Duality



BIS #1