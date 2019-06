Addio ad André Matos, ex cantante di Angra e Viper

André Matos, ex cantante della metal band brasiliane Angra e Viper, è morto all'età di 47 anni: a darne notizia è stato - per mezzo di un post pubblicato sulla propria pagina Facebook personale - l'ex batterista del gruppo di "Holy Land" Ricardo Confessori. "Con grande dolore nei nostri cuori abbiamo salutato anche una volta André, questa volta per sempre", ha scritto Confessori, senza svelare le cause del decesso.

Matos, solo lo scorso fine settimana, si era esibito con Espaço das Américas di San Paolo con i suoi Shaman, prestandosi anche a un cameo durante il set degli headliner della serata, gli Avantasia. "Sono scioccato", ha spiegato il frontman degli Avantasia Tobias Sammet: "La notizia della morte di André mi ha distrutto. Ho diviso il palco con lui appena cinque giorni fa".

Gli Angra, oggi capitanati dal nostro connazionale Fabio Lione, in segno di rispetto nei confronti del loro ex frontman hanno rinviato il concerto in programma previsto per ieri, sabato 8 giugno, al Templo Music di San Paolo, rimandandolo al prossimo 28 luglio: "Non avrebbe senso salire su un palco per suonare piangendo per la perdita di un nostro compagno di viaggio, che è stato una parte importante della nostra storia. Oggi i nostri strumenti restano in lutto".

"André, tu eri e sarai sempre così importante per tutti noi", ha fatto sapere Kiko Loureiro, ex chitarrista degli Angra ora in forze ai Megadeth: "Questa settimana ha detto che avrebbe voluto tornare a suonare [col suo vecchio gruppo] dopo 20 anni: è molto triste. La sua voce, le sue canzoni, il suo pianoforte saranno eterni per tutti noi, i suoi fan".

Secondo indiscrezioni non ufficialmente confermate riferite dalla testata brasiliana O Globo, causa della morte sarebbe un attacco cardiaco.