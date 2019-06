Cat Stevens/Yusuf Islam e la storia di “Wild World” e “First Cut is the Deepest”

Quello che un tempo era conosciuto come Cat Stevens e da ormai molti anni a questa parte ha assunto il nome di Yusuf Islam ha rilasciato una lunga intervista al magazine statunitense Billboard. Ha parlato di passato, presente e futuro. E di come sono nate alcune tra le sue canzoni più note, “Wild World” e “First Cut is the Deepest”.

Della prima dice:

“’Wild World’ è stata davvero la mia canzone di addio alla mia ragazza Patti D'Arbanville. Ci siamo divertiti un molto insieme, ma io iniziai a registrare e lei faceva la modella e semplicemente eravamo in due mondi diversi. E poiché avevo avuto esperienza sul cadere, sapevo che c'erano molti pericoli là fuori quindi è stato un po' come me parlare a me stesso della mia seconda carriera che stavo per intraprendere e anche parlare con lei sulla sua carriera. In pratica, in quel momento ci eravamo divisi, e quella era l'ode alla nostra separazione”.

E invece su “First Cut is the Deepest” dice:

“Anche quella, ancora una volta, in parte racconta la storia di una rottura tra me e uno dei miei primi amori, davvero, e quello era un sentimento molto forte. Quello che volevo fare era... Amavo l'R& B. Oltre ad ascoltare i musical, andavo nei club e ascoltavo gli ultimi dischi R&B che arrivavano dall'altra parte dell'Atlantico. Amavo Otis Redding e ho provato a scrivere una canzone per Otis Redding, così è nata "First Cut Is the Deepest". Ha davvero una melodia soulful. A quel tempo non suonavo così bene la chitarra, così senti quelle tre piccole note, piuttosto semplici, ma l'intera canzone ha una melodia d'autore”.

Poi gli viene chiesto, di tutte le cover fatte delle sue canzoni, se ne esiste qualcuna che gli piace, ecco la risposta del cantautore inglese: